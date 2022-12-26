Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kendi beşerî sermayesi ile açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak tasarlanıp geliştirilerek 2021 yılınde işletmeye alınan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde 24 üye banka bulunuyor.

2023 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da FAST sistemine doğrudan katılımının sağlanması amacıyla yeni proje hayata geçirilecek.

Merkez Bankası, 'FAST İş Yeri Ödemeleri' ile ilgili gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve 2023 ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Mobil uygulamalar ve POS cihazlarının ekranlarında görüntülenen TR-Karekod’u okutulmasıya hesaptan hesaba anlık ödeme ödeme imkânı sunan FAST İşyeri Ödemeleri, tüm vatandaşların hayatını kolaylaştıracak.