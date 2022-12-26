Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 oldu
[Fotograf: AA]
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1741 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 76,5'e çıktı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,5 puan artışla yüzde 76,4 oldu.
|Aylar
|2021
|2022
|Ocak
|75,4
|77,6
|Şubat
|74,9
|76,6
|Mart
|74,7
|77,3
|Nisan
|75,9
|77,8
|Mayıs
|75,3
|78,0
|Haziran
|76,6
|77,6
|Temmuz
|76,7
|78,2
|Ağustos
|77,1
|76,7
|Eylül
|78,1
|77,4
|Ekim
|78,0
|76,9
|Kasım
|78,1
|75,9
|Aralık
|78,7
|76,5
Etiketler: Merkez Bankası Sanayi Üretimi
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