Yeni nesil yatırım aracı: Kitle fonlama sistemi

Yatırım ve tasarruf bilinci, her geçen gün artıyor. Yeni nesil araçlar gelişiyor. Kitle fonlaması sistemi de bunlardan biri.

Halk Yatırım'ın hayata geçirdiği 'Fonlabüyüsün' Kitle Fonlama Platformu girişimci ve yatırımcıları buluşturuyor.

"Paya ya da borca dayalı yatırım finansman kampanyalarıdır"

Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Mustafaoğlu, konuya ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti;

Düzenli bir piyasa oluşturmak amacıyla yetkilendirilmiş kitle fonlama platformlarının hem nitelikli hem de nitelikli olmayan yatırımcılara eş zamanlı açtıkları paya ya da borca dayalı yatırım finansman kampanyalarıdır.

"Küresel pazar odaklı şirketlerin sayısını artırmak istiyoruz"

'Fonlabüyüsün' Kitle Fonlama Platformu, paya dayalı faaliyet göstermektedir. Temel olarak küresel pazara odaklanmış girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedef almaktadır. Bizim yapmak istediğimiz şey büyük olan girişim sermayesi fonlarının yatırım yapabileceği küresel pazar odaklı şirketlerin sayısını artırmak.

"Girişimlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz"

Bu pazarın büyük bir hızla büyümesini bekliyoruz. Bu büyümeye katkıda bulunabilmek için güvenilik ve geleceği parlak olduğunu düşündüğümüz girişimlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz.