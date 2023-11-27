Hafif Kar Yağışlı 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.11.2023 08:35

Merkez Bankasından finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi hamlesi

Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine başladı.

Merkez Bankasından finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi hamlesi

TCMB, "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" yayımlarını başlatırken, "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitelerinde yeni içeriklere yer verildi.

Merkezin Güncesi'nde "Kur Korumalı Mevduat Sahibi Firmaların Döviz Alım Davranışları" adlı blog, Herkes İçin Ekonomi'de de "Dezenflayon nedir? Dezenflayonu neden istiyoruz?" başlıklı video yayımlandı.

Herkes İçin Ekonomi, ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.

Merkezin Güncesi, Merkez Bankası bünyesindeki araştırmacı ve uzmanların analiz ve yorumlarını içeriyor. Blogda, makroekonomi ve merkez bankacılığı konularında yazılar ile Banka'nın resmi iletişim araçları kaynak alınarak hazırlanmış metinlere yer veriliyor.

İçeriklere ulaşmak için tıklayınız.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Trabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Avustralya, serbest kalan sığınmacıların takibi için 168 milyon dolar bütçe ayırdı
10:16
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
10:12
Bakan Şimşek: Yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız
10:10
Almanya, İsrail'e koşulsuz desteğini yineledi
10:06
Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken'de
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Filistinli Esirler ve Eski Esirler Kurumu Başkanı TRT Haber'de
Filistinli Esirler ve Eski Esirler Kurumu Başkanı TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ