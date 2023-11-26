Trabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik oldu

Trabzon hasırı, makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılıyor.

Yörede geçmişten itibaren düğünlerin vazgeçilmezi haline gelen hasır setler gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor. Trabzon hasırı, altın ayarı, gramaj ve şekline göre değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Hasırın gelecek nesillere taşınması için çeşitli tasarımlar yapılıyor

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, yörede düğünlerin aranılan takısının Trabzon hasırı olduğunu söyledi.

Trabzon hasırında fiyatların yüksekliği nedeniyle yaz sezonunda istedikleri satışa ulaşamadıklarını belirten Yazıcı, coğrafi işaretli Trabzon hasırının en önemli özelliğinin sadece kentte üretilerek Türkiye ve dünyaya satılması olduğunu vurguladı.

Rekabet nedeniyle hasırın istenilen miktar ve değerde satılamadığına işaret eden Yazıcı, "El sanatı olan bu ürün sadece Trabzon'da kadınların örmüş olduğu bir ürün ve piyasada değeri ölçülemeyecek boyutta. Hasır bileziği gelecek nesillere taşımak için firmalarımız çok farklı modeller ve tasarımlar yapıyorlar." dedi.

"Yaptırım konusunda beklentimiz var"

Yazıcı, Trabzon hasırının patentli ürün olduğunun altını çizerek, yaptıkları çalışma kapsamında hologramsız ve ikinci el ürün satışı yapan firmaları tespit ettiklerini aktardı.

Firmalarla ilgili yasal süreci başlattıklarına dikkati çeken Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan ürünlerin üzerinde hologram kullanmamızın nedeni, ikinci el hasırın satılmaması için. Çünkü tüketici bu konuda bilgi sahibi olmadığından, hologram ve barkotlu ürünleri tercih edip ikinci el olmadığını anlama şansı var. Ancak hasır bileziğin ikinci elini Türkiye'nin farklı illerinde satıyorlar. Haliyle bu da Trabzon hasırına darbe vuruyor."

Yazıcı, dava sonuçlarını rapor halinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na ilettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bazı davaları kazanmamıza rağmen yaptırım konusunda bir beklentimiz var. Çalışmalarımızın sonucunda da bir dönüş bekliyoruz. Mahkeme sonuçlarına göre, ne kadar haklı olsak bile yaptırım gücümüz olmuyor. İstanbul, İç Anadolu ve Batı Karadeniz civarında yaptığımız birçok incelemeyi dava konusu yaptık, mahkemeye taşıdık."

Trabzon hasırında ikinci el piyasasına müdahale edilmesinin sektör açısından önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "İkinci el hasırın satışını durduramazsak Trabzon hasır bileziğinin bitme noktasına doğru hızlıca gittiğini söyleyebilirim. Çünkü çok sayıda firmalarımız mücadele verip farklı tasarımlar yaparken, ikinci el ile mücadele konusunda yasa işlemediği sürece biz bu konunun üstesinden gelemeyeceğiz." diye konuştu.