Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre icra daireleri başkanlığının yetki çevresi, Başkanlığın teklifi ve Adalet Bakanı’nın onayıyla değiştirilebilecek.

İcra ve İflas Daireleri, adalet müfettişleri ve cumhuriyet savcıları vasıtası ile denetime tabi tutulacak.

Yıllık dosya sayısı 100 bin ve üzeri olan illerde bir veya birden fazla İcra Dairesi Başkanlığı açılabilecek.