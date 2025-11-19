YEKA GES'te 8 projeye 77 başvuru

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla devreye alınan YEKA modelinde GES'ler için yürütülen başvuru süreci tamamlandı.

Bakanlığa, 7 şehirdeki 8 YEKA GES'e yönelik düzenlenen yarışma için 38 şirket tarafından 77 ayrı başvuru geldi.

YEKA GES-2025 kapsamında, Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi, yapılacak yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edilecek. YEKA GES-2025 yarışmalarının, detaylı evrak incelemesinin ardından gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Tavan ve taban fiyatları belirlendi

YEKA GES-2025'te toplam 8 yarışma için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50, taban fiyat ise 3,25 avro-cent olarak belirlendi. Tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı ise 10 bin avro olacak.

GES'lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasada satış süresi bittikten sonra 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak.

Ülkede ilki yapılacak Demirköprü Yüzer GES'i yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali Demirköprü Yüzer GES'e 11 başvuru yapıldı.

Geçen yıl, Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilmesinin önü açılmıştı. YEKA GES-2025 kapsamında Manisa'da bulunan Demirköprü HES rezervuar alanında yüzer GES kurulumu amacıyla 35 megavat büyüklüğünde kapasite tahsis edilecek.

Öte yandan, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin YEKA RES-2025 için başvurular 2 Aralık'ta 10.00- 12.00 saatlerinde alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar kurulu gücünde 38 bin megavatın aşıldığını ve 2035'te 120 bin megavata ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimize emin adımlarla ilerlemek için bu yılın başında yeni YEKA modelini hayata geçirdik. Güneş ve rüzgarda ilk yarışmaları bu yılın başında yaptık. Yıl bitmeden YEKA 2025 yarışmalarını da gerçekleştireceğiz. Aralarında uluslararası yatırımcıların da olduğu rekabet düzeyi yüksek yarışmalar olmasını bekliyoruz. Yarışmalara girecek şirketlere şimdiden başarılar diliyorum."