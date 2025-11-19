KİT’lerde çalışan 98 bin 983 kişinin yüzde 88’i erkek, yüzde 12’si kadın

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi, atıl iş gücünün azaltılması, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesi ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Bakanlık portföyündeki kuruluşlarda 2019'da ortalama 100 bin 516, 2020'de 99 bin 235, 2021'de 99 bin 378 kişi istihdam edilirken bu sayı, 2022 yılında 99 bin 231 ve 2023'te 98 bin 922 kişi oldu. Personel sayısı geçen yıl ise 98 bin 983 olarak belirlendi.

Bu kuruluşlardaki istihdamın 47 bin 758'i memur ve sözleşmeli personelden, 51 bin 225'i işçilerden oluştu. Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 94 bin 511 olarak kayıtlara geçti.

Yeni başlayan personelin oranı 4 puan arttı

KİT'lerde 2023 yılında yüzde 18,8 olan 0-5 yıllık hizmet süreli personel oranı, geçen yıl 4 puan artışla yüzde 22,8'e çıktı. Bu kesimi yüzde 22,7 ile 25 ve üzeri, yüzde 21,5 ile 10-15 yıllık, yüzde 14,1 ile 5-10 yıllık personel izledi. Çalışanlar arasında 15-20 yıllık personelin oranı yüzde 10,9, 20-25 yıllık personelin oranı da yüzde 8 olarak kaydedildi.

Personelin yüzde 29,6'sını 30-40 yaş grubundakiler oluşturdu. Çalışanların yüzde 28,8'inin 40-50, yüzde 19,7'sinin 50-60, yüzde 15,6'sının 20-30, yüzde 5,8'inin 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,5'inin ise 20 yaş ve altında olduğu tespit edildi.

Personelin yüzde 41,6'sı lisans ve üzeri eğitime sahip

Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumuna bakıldığında, yüzde 35,9'unun lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu görüldü. Kalan personelin yüzde 22,5'i meslek lisesi, yüzde 20,1'i yüksekokul, yüzde 9,1'i lise, yüzde 6,8'i ilköğretim, yüzde 5,4'ü yüksek lisans, yüzde 0,3'ü doktora düzeyinde eğitime sahip bulunuyor. KİT personelinin yüzde 41,6'sının lisans ve üzeri eğitim aldığı görüldü.

Söz konusu personelin yüzde 88'i erkek, yüzde 12'si kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 93,9, tek yabancı dil bilen personel oranı yüzde 6, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 0,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece yabancı dil bilen personel oranı yüzde 6,1 oldu.

Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı istihdam edilen personelin yüzde 45'ini engelliler, yüzde 18,4'ünü eski hükümlüler, yüzde 13,5'ini gazi-şehit aile yakınları, yüzde 22,5'ini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetiştirilen kişiler oluşturdu.