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Ekonomi
TRT Haber 07.09.2024 12:59

Yaşlı ve engellilerin eylül aylıkları hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Yaşlı ve engellilerin eylül aylıkları hesaplara yatırılıyor
[Fotograf: AA]

Bakan Göktaş, yaklaşık 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının ödemesini yapmaya başladıklarını belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti;

"Eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönem uygulamasına başladık. Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta da başvurularımızı almaya başladık.

Aile ve Gençlik Fonu’na bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz başvurdu. Şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz krediden faydalandı. Daha önce desteğe başvuru şartlarının arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz.

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