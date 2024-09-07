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Ekonomi
TRT Haber 07.09.2024 12:14

Bakan Bolat: Uygulanan politikalar uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hükümetimizin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçları, uluslararası platformda da takdir görmeye devam ediyor" dedi.

Bakan Bolat: Uygulanan politikalar uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ediyor
[Fotograf: AA]

Bakan Bolat, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağan olarak belirlemesini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, şunları kaydetti;

Hükümetimizin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçları, uluslararası platformda da takdir görmeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir.

"Gelişmeler ülkemizin güvenirliğini pekiştirmektedir"

Özellikle enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmeler, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir. Bu olumlu gelişmeler, ülkemizin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken, uluslararası güvenilirliğini de pekiştirmektedir.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e, tüm Bakan arkadaşlarımıza ve emek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

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