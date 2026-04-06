TRT Haber 06.04.2026 10:02

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına yönelik toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

8,5 milyar liralık devlet desteği

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda nisan ayı için yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3 milyar 766 milyon lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." 

Mahinur Özdemir Göktaş Engelliler Devlet Desteği Sosyal Yardımlar
