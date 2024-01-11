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Ekonomi
AA 11.01.2024 17:10

Yapay zeka dersleri üniversite müfredatına eklenecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında, yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalanacak.

Yapay zeka dersleri üniversite müfredatına eklenecek

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokolle Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite sektör işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol uyarınca, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin, üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları YÖK koordinasyonunda yürütülecek.

Öğrenciler, dersleri çevrim içi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek.

Derslerin sadece üniversitelerdeki dijital teknolojilerle ilgili alanlarında değil, sosyal, teknik, sağlık ve benzeri alanlar dahil bütün lisans ve ön lisans programlarına yaygınlaştırılması planlanıyor.

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YÖK BTK Yapay Zeka
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