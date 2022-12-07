Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Ertuğrul Yılmaz, 38 ED 533 plakalı otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Yakıt aldıktan sonra aracına binerek gitmek isteyen Yılmaz, kontağı çevirdiği anda aracın alev alması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Akaryakıt istasyonu görevlileri, yangın tüpü ile alevleri söndürdü. Yanan otomobil akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayrıca, arka plakası olmayan otomobilin otogaz tesisatında arıza olduğu, bu nedenle aracın alev aldığı öğrenildi.