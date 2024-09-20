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Ekonomi
AA 20.09.2024 09:07

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanı belirlendi

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ile kullanım usul ve esasları tespit edildi.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanı belirlendi

Ticaret Bakanlığının "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünlerde ağustos ayında Cumhurbaşkanı Kararı'yla açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 30 Kasım'a kadar yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak.

Tarife kontenjanı, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu esas alınarak yağlık ayçiçeği tohumu veya yüzde 40 randıman ile bunun karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılacak.

Kontenjan miktarı, tamamının yağlık ayçiçeği tohumu olarak dağıtılması durumunda 1 milyon tonu, ham ayçiçeği tohumu yağı olarak dağıtılması durumunda ise 400 bin tonu geçemeyecek.

Konuya ilişkin başvurular, 2 Aralık-13 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacak.

Tarife kontenjanı, Bakanlıkça belirlenen dağıtım kriterleri çerçevesinde yağlık ayçiçeği tohumu veya karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı cinsinden dağıtılacak.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği tohumu yağının her ikisi için de tarife kontenjanı talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda her iki eşya için ayrı ayrı olmak üzere ithal lisansı düzenlenebilecek.

Tebliğ kapsamında yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar için indirimli gümrük vergisi uygulanacak.

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