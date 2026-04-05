Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.04.2026 06:34

"Yacht Life Boat Show 2026" fuarı Antalya'da başladı

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen yat, tekne ve deniz ekipmanlarını denizcilik tutkunları ve teknoloji meraklılarıyla buluşturan Yacht Life Boat Show 2026 fuarı başladı.

[Fotograf: AA]

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erkel, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Lokman Atasoy, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ile kurum ve sektör temsilcileri katıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Antalya'nın denizcilik sektörüne önemli katkılar sağlayan bir şehir olduğunu belirtti.

Fuarın her geçen gün büyüyüp güçlendiğini kaydeden Şahin, şunları dile getirdi:

"Antalya, denizcilik sektörüne hangi açıdan bakarsanız bakın, Türkiye'nin önde gelen şehirlerindendir. Biz marinaları, yat limanları ve limanları olan bir şehiriz. Suyla alakalı her türlü turistik faaliyetin, üretimin ve ekipmanın ana merkezi konumundayız. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli yat üretim şehirlerinden bir tanesiyiz. Antalya dediğiniz zaman denizle alakalı pek çok şeyi söylemiş oluyorsunuz. Dünya ticareti büyük oranda denizden dönüyor. Dolayısıyla denizle ilgili ne konuşacaksak aslında dünyayı konuşuyoruz demektir."

Antalya'da deniz turizmini daha da güçlendirmeye yönelik önemli projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Şahin, başlangıcını yaptıkları Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin ilerleyen yıllarda Antalya'nın gündeminde önemli bir yer tutacağını kaydetti.

Özellikle COP31 konsepti kapsamında Antalya'nın ve Türkiye'nin iklim değişikliği, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik alanlarında neler söyleyebileceğini ortaya koyacaklarını dile getiren Şahin, "Burada en çarpıcı ve en çok vurgulayacağımız konuların başında deniz turizmi geliyor. Bu hususta Yacht Life Boat Show'un bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve beraberindekiler fuarı gezerek sergilenen ürün ve hizmetleri inceledi.

Fuar, 12 Nisan'da sona erecek.

Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Cuma günü Çağrı Bey gemimizle Somali'deki ilk sondaja başlayacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ