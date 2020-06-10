Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina dönemi sonrası, yeni normale geçiş sürecinin başlaması çok sayıda sektörü harekete geçirdi.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı turistleri misafir edecek otellerde, hijyen ve sosyal mesafe açısından çok sayıda önlem alındı.

En çok ziyaret edilen 6. ülke

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, 2019'da 52,5 milyon turist ağırlayarak en çok ziyaret edilen 6. ülke olan Türkiye, pastadaki payını korumak ve artırmak adına küresel anlamda ilklere imza atıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilgi sürüyor.

Otel ve restoranlar, 150 noktadaki denetimi esas alan ve pandemiden uzak tatil, yeme-içme vaadi sunan Güvenli Turizm Sertifikası almak için başvurularını sürdürüyor.

"Ülkemize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, otellerin korona sonrası günlere hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, hijyen ve COVID-19 konusunda önlemlerini alan işletmelerin bu dönemde öne çıkacağını söyledi.

Eresin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın, tüketici ve çalışan güvenliğini sağlaması ve olumlu algı oluşturması adına ileriye dönük olarak ülkemize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Sertifika alabilmek için ulaşımdan konaklamaya çok geniş yelpazede bir dizi tedbirin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Eresin, programın, "yolcu sağlığı ve güvenliği", "çalışan sağlığı ve güvenliği", "tesislerde alınan önlemler" ve ulaşım araçlarında alınan önlemler" olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığını açıkladı.

Eresin, sertifika alan tesislerin isimlerinin resmi olarak açıklanmaya başlandığını ifade ederek, sertifika veren şirketlerin seçiminde çok titiz çalışıldığını, uluslararası akreditasyonu bulunan 5 şirketin bu konuda yetkilendirildiğini anlattı.

"Dünyada uygulanan sertifikalar içinde en detaylısını hazırladık"

Müberra Eresin, sertifikasyon programının önemine işaret ederek, "Çok iddialı konuşacağım; dünyada uygulanan güvenli turizm sertifikaları içinde en detaylısını hazırladık. Diğer dünya ülkeleri kontrol listeleri oluşturdular ve o listeleri sertifikalandırdılar" dedi.

Türkiye'nin tek tek sertifikalandırma gibi çok zor bir işe giriştiğini anlatan Eresin, "Ancak günün sonunda benzerlerine göre çok daha güvenli, hijyen konusunda misafirlerde tereddüt bırakmayan bir uygulama hayata geçti" dedi.