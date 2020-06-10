Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, tarımda su tasarrufunun sağlanmasına, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmasına ve ülke tarımına katkı sunulmasına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2020 yılı sulama sezonunda Ağrı ve ilçelerinde toplam 176 bin 610 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Bu arazilerde yapılacak sulamayla 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 97 milyon 135 bin 500 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"İlde en önemli sulama projelerinin başında Ağrı Yazıcı Sulaması geliyor. Bu kapsamda 130 bin 610 dekar tarım arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 71 milyon 835 bin 500 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan Ağrı ilimizde bir önemli projede Patnos Sulamasıdır. İş kapsamında 46 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 25 milyon 300 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."