Uzmanlar, KOBİ'lere sağlanan kredilerin üretim ve sürdürülebilir büyümede olumlu etki yaratacağını belirtiyor.

Kamu bankaları koronavirüsle mücadelede önemli rol oynadı. Açıklanan desteklerle birçok sektöre can suyu verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre Mart ile Nisan ayı arasında 207 milyar 733 milyon liralık kredi artışı oldu. Bu artıştan en fazla payı ise KOBİ'ler aldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şerife Gamze Albayrak, "Toplam kredi hacminde önemli bir ivmelenme ortaya çıktı. Bu ivmelenmenin büyük bir kısmının KOBİ'lere geri verilen veya yeniden yapılandırılan kredilerin oluşturulması KOBİ'lerin üretim ve sürdürülebilir büyümesini olumlu yönde etkileyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kredide en büyük pay KOBİ'lerin

Kredi hacmindeki artışın yüzde 46'sını KOBİ'lere verilen krediler oluşturdu. Toplam 95 milyar 685 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Bu avantajdan 50 kişiden az çalışanı olan küçük işletmeler daha fazla yararlandı.

"Destekler KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacaktır"

Albayrak, "Küçük işletmelerin büyük işletmelere yönelmeleri buna yönelik yatırımlarını geliştirmeyi ve özellikle istihdam açısından 50'den fazla istihdam sağlanmasına yön verecektir. Bu destekler hem yeni girişimcileri ülke ekonomisine kazandırmak hem de KOBİ'lerin gelişmesine katkı sağlamak için önemli bir avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, kredilerin KOBİ'lerin büyümesi ve likidite sıkıntısını aşması için önemli bir destek olduğunu belirtiyor.