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Ekonomi
AA 06.01.2025 09:32

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 11.724,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 11.724,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,7 artışla 11.704,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.900 seviyelerinin direnç 11.650 ve 11.550 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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