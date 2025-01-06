Geçen yıl 54 ilin ihracatı arttı

Bakanlık, 2024 yılına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te mal ihracatı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu ihracat değerindeki payı bakımından İstanbul, 56 milyar 837 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Bu ili 32 milyar 5 milyon dolarla Kocaeli, 23 milyar 817 milyon dolar İzmir takip etti.

Faaliyet illeri bazında geçen yıl bir önceki yıla göre en fazla artış 2 milyar 188 milyon dolarla Kocaeli'de gerçekleşti. Kocaeli'yi 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla Çorum, 591 milyon dolarlık artışla Eskişehir izledi.

Aylık veriler

Faaliyet illeri bazında Aralık 2024'te 2023'ün aynı ayına göre ihracatta İstanbul yüzde 0,9 artış ve 4 milyar 908 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 6,4 artış ve 3 milyar 23 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İzmir yüzde 8,7 azalış ve 2 milyar 135 milyon dolarla üçüncü, Bursa yüzde 2,5 artış ve 1 milyar 625 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise yüzde 10,1 artış ve 1 milyar 144 milyon dolarla beşinci oldu.

Ayrıca, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, faaliyet illeri bazında ihracatta 203 milyon dolarlık artışla Çorum birinci, Kocaeli 181 milyon dolarlık artışla ikinci, Tekirdağ 115 milyon dolarlık artışla üçüncü, Ankara 105 milyon dolarlık artışla dördüncü, Eskişehir ise 93 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı.