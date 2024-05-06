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Ekonomi
AA 06.05.2024 09:32

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,5 artışla 11.953,50 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 11.953,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 11.897,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 11.912,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.200 puanın direnç, 11.800 ve 11.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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