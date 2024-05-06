Açık 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 06.05.2024 09:07

Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak incelendi.

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı mesajında, "Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

ETİKETLER
Fiyatlandırma Politikaları Stokçuluk Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
Kapıkule'de tırda yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi
09:34
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
09:37
Hakimiyetini kaybeden tır 5 araca çarptı: 9 yaralı
09:30
İsrail ordusu Lübnan’ın doğusunda bir binaya hava saldırısı düzenledi
09:31
Van’da 94 kilogram kaçak altın ele geçirildi
09:46
ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı
Van'da Mayıs ayında yağan kar kışı aratmadı
Van'da Mayıs ayında yağan kar kışı aratmadı
FOTO FOKUS
Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de
Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ