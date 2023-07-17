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Ekonomi
AA 17.07.2023 09:30

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,6 artışla 7.383,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 7.383,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 7.340,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 7.380,00 puana çıktı.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 7.400 ve 7.500 seviyelerinin direnç, 7.250 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

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