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Ekonomi
TRT Haber 16.07.2023 20:00

Hazine ve Maliye Bakanlığından ÖTV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıttaki ÖTV zammının sebeplerini açıkladı. 2016 yılından bu yana neredeyse hiç vergi artışı yapılmadığı hatırlatıldı. ÖTV artışına rağmen Türkiye'nin benzin ve motorinde Avrupa'nın en ucuz 4'üncü ülkesi olduğunun altı çizildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından ÖTV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV'nin iki sebeple artırıldığı ifade edildi.

ÖTV artışıyla Depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmadığına dikkat çekildi. ÖTV tutarlarının, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında eridiği belirtildi.

2016'da benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı yüzde 50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen bu oranın yüzde 38.5 seviyesinde kaldığı ifade edildi.

ÖTV artışına rağmen Türkiye'nin benzin ve motorinde Avrupa'nın en ucuz 4'üncü ülkesi olduğunun altı çizildi. 

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ÖTV Akaryakıt Hazine ve Maliye Bakanlığı
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