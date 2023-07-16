Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.07.2023 13:15

Sanayideki 7 sektör ihracatta ilk yarı rekoru kırdı

Sanayi bünyesindeki 7 sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına imza attı. 17,3 milyar dolarla en çok ihracat otomotiv endüstrisinde olurken, elektrik ve elektronik de 7,9 milyar dolarla en yüksek ihracatın yapıldığı ikinci sektör oldu.

Sanayideki 7 sektör ihracatta ilk yarı rekoru kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın 6 ayında yüzde 1,8 azalarak 123 milyar 376 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ise bu yılın ilk yarısında yüzde 6,2 azalarak 88 milyar 357 milyon dolara indi.

6 aylık dönemde sanayi dış satımında, küresel ve ulusal ölçekli gelişmeler dolayısıyla yaşanan düşüşe karşın ihracat rekoru kırarak öne çıkan sektörler oldu.

Sanayi sektörünün payı yüzde 82 oldu

Söz konusu dönemde sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 82 düzeyinde gerçekleşti.

Deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, mücevher, savunma ve havacılık sanayii ile iklimlendirme sanayii tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatını gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı 17 milyar doların üzerine çıktı

Söz konusu dönemde, deri ve deri mamulleri 1,3 milyar dolar, otomotiv endüstrisi 17,3 milyar dolar, elektrik ve elektronik 7,9 milyar dolar, makine ve aksamları 5,5 milyar dolar, mücevher sektörü 3,4 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 2,4 milyar dolar, iklimlendirme sanayii de 3,6 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Yılın 6 ayında deri ve deri mamulleri yüzde 5, otomotiv endüstrisi yüzde 13,7, elektrik ve elektronik yüzde 8, makine ve aksamları yüzde 11,4, mücevher sektörü yüzde 13,1, savunma ve havacılık sanayii yüzde 21,6, iklimlendirme sanayii yüzde 6,7 ihracat artışı kaydetti.

Deri ve deri mamulleri ile makine ve aksamları sektöründe Rusya öne çıktı

Ülkelere göre bakıldığında ocak-haziran döneminde Rusya Federasyonu'na deri ve deri mamulleri 118,8 milyon dolarlık, makine ve aksamları 699,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Almanya'ya otomotiv endüstrisi 2,4 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayii 388,1 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Bu dönemde, elektrik elektronik sektörü Birleşik Krallık'a 769,7 milyon dolarlık, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirliklerine 753,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Kocaeli'nden 4,4 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleşti

İller bazında bakıldığında İstanbul'dan 646 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri, 1,8 milyar dolarlık makine ve aksamları, 1,4 milyar dolarlık iklimlendirme sanayii, 4 milyar dolarlık elektrik ve elektronik, 2,7 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleşti.

Kocaeli'nden ise 4,4 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi dış satımı yapıldı.

ETİKETLER
Sanayi Üretimi İhracat Kocaeli Rusya
Sıradaki Haber
İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
13:46
Vecihi Hürkuş'un "Saati rehine elli lira aldım" notunun anlamlı hikayesi
13:43
İletişim Başkanı Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
13:39
Beşiktaş'ta ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
13:31
Yedikleri mantardan zehirlenen çift hastanelik oldu
13:28
Türkiye'de 45 günde 82 kişi boğularak yaşamını yitirdi
Van'da balıkçılar "vira bismillah" dedi
Van'da balıkçılar "vira bismillah" dedi
FOTO FOKUS
Mehmetçik Düzce'deki selde su altında kalan köyün yardımına koştu
Mehmetçik Düzce'deki selde su altında kalan köyün yardımına koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ