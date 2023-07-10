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Ekonomi
AA 10.07.2023 09:29

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 artışla 7.145,25 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 7.145,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 7.127,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 7.147,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 7.200 ve 7.300 seviyelerinin direnç, 7.100 ve 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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