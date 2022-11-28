Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışa paralel, 5.404,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.404,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselerek 5.412,00 puana çıktı.

Analistler,Çin'de "sıfır COVID-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını söyledi.

Bu hafta ABD'de açıklanacak işgücü piyasalarına ilişkin verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olması öngörülürken, para piyasalarında bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını ve Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.450 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.