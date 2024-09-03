VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 11.870,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3 artışla 11.840,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.858,50 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi.