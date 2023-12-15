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Ekonomi
AA 15.12.2023 09:33

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 8.648,75 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8.648,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,9 üzerinde 8.616,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.633,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Türkiye'nin kredi risk primi 290 puana indi

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi.

Öte yandan, dün TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, hisse senetlerinde 13 Kasım 2020 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek girişi gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli borç stoku, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.800 puanın direnç öne çıktığını aktaran analistler, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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