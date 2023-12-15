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Türkiye
İHA 15.12.2023 09:21

Yeşil soğan bu yıl üreticisini memnun etti

Aydın'da zorlu şartlarda hasat edilen yeşil soğanın kilogramının tarlada 10 liradan alıcı bulması üreticileri mutlu ediyor. Ege Bölgesi'nin üretim hacmi açısından en büyük kırsal mahallesi olan Acarlar Mahallesi'nde üreticiler gece gündüz demeden üretmeye devam ediyorlar.

Yeşil soğan bu yıl üreticisini memnun etti
[Fotograf: İHA]

Hayatlarını çiftçilik ve pazarcılık yaparak kazanan vatandaşlar, bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerini yine kendileri hazırlayıp satışını gerçekleştiriyorlar. Ilıman havası ve bereketli toprakları sayesinde birçok ürünün yetiştiği Aydın'da yeşil soğan bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Salataların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve bazı yemeklerin yanında söğüş olarak tüketilen yeşil soğanın bağı 10 TL'den alıcı buluyor.

Tarladan topladıkları yeşil soğanları İzmir ve Aydın'daki hallere sattıklarını ifade eden Gökhan Tektaş, "Çok şükür yeşil soğan işi bu sene iyi gidiyor. Doğu illerinde yeşil soğan üretimi kış aylarında ancak seralarda yapılabilirken, Aydın'ın iklimi ılıman olduğu için bu dönemde de üretim yapabiliyoruz. Yeşil soğan, pırasa, roka, ıspanak eve maydanoz gibi yeşilliklerin üreticiliğini yapıyoruz. Genellikle sabahları Acarlar haline ürünümüzü götürüp satıyoruz ve siparişler alıyoruz. Günün belli saatleri genelde tarladayız, bazen bu gün boyu da olabiliyor. Soğan ayıklama ve demetleme işi de hava şartlarına göre zor olsa da onun da yevmiye ücreti 400 TL" dedi.

Yeşil soğan bu yıl üreticisini memnun etti

Yeşil soğanın dayanıklı bir ürün olduğunu söyleyen Tektaş, "Bazı ürünler vardır ki kısa sürede hasat edilmesi gerekir. Ancak yeşil soğan öyle değil. Dayanıklılığı ile tarlada bahara kadar sahibini bekleyebilir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu şekilde etkileri bulunan C vitamini, potasyum, magnezyum ve demir içeren yeşil soğan bağışıklık sistemini koruyarak, güçlendirir. Koku yapması nedeniyle bazı vatandaşlar tarafından pek tercih edilmese de doğal beslenerek sağlığını korumak isteyen vatandaşların sayısı da bir hayli fazla. Bu nedenle vatandaşlarımıza yeşil soğan tüketmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. 

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Aydın Tarım Üretimi
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