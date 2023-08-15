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Ekonomi
AA 15.08.2023 09:30

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.503,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.503,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 8.493,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentileriyle birlikte resesyon ihtimalinin de yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulduğunu hatırlatan analistler, buna karşın enflasyonun hala hedeflenen düzeyin oldukça üzerinde olması nedeniyle tahvil piyasalarında satış baskısının devam ettiğini kaydetti.

Çin Merkez Bankası borçlanma faizini 15 baz puan düşürdü

Bugün Çin'de açıklanan veriler halihazırda deflasyonist bir sürecin içindeki ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, Çin Merkez Bankası veriler açıklanmadan önce 1 yılık borçlanma faizini 15 baz puan düşürerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye indirdi.

Ülkede sanayi üretimi yıllık yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 artsa da beklentilerin oldukça altında kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew beklenti endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.600 ve 8.750 seviyelerinin direnç, 8.450 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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