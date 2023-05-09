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Ekonomi
AA 09.05.2023 09:34

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 5.495,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 5.495,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,9 üzerinde 5.479,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.491,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

ABD'de borç krizine ilişkin haberler izlenecek

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.450 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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