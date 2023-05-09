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Dünya
The Guardian 09.05.2023 08:05

LinkedIn 716 kişiyi işten çıkarıyor, Çin'deki uygulamasını kapatıyor

Teknoloji sektöründeki son işten çıkarma dalgası LinkedIn'den geldi. Şirket, 700'den fazla kişiyi işten çıkaracak ve Çin'deki iş bulma uygulamasını kapatacak.

LinkedIn 716 kişiyi işten çıkarıyor, Çin'deki uygulamasını kapatıyor
[Fotograf: AP]

Microsoft'a ait profesyonel ağ platformunun CEO'su Ryan Roslansky, Pazartesi günü personele yazdığı bir mailde, ekonomik koşullara yanıt vermeyi ve işletmeyi daha çevik hale getirmeyi amaçlayan değişikliklerin bir parçası olarak 716 rolün işine son verileceğini duyurdu.

"Pazar ve müşteri talebinin daha fazla dalgalanması ve gelişmekte ve büyümekte olan pazarlara daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesi nedeniyle, satıcıların kullanımını genişletiyoruz. Ayrıca katmanları kaldırıyoruz, yönetim rollerini azaltıyoruz ve kararları daha hızlı almak için sorumlulukları genişletiyoruz."

Bir LinkedIn sözcüsü, bu satıcıların yeni ve mevcut işleri üstlenecek "dış ortaklar" olduğunu söyledi.

Roslansky, ürün ve mühendislik ekiplerinin şirketin teknoloji yol haritasından sorumlu olacağını, iş üretkenliği ekibinin ise aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını ve kısmen işin diğer bölümlerine entegre edileceğini söyledi.

15 Mayıs'tan itibaren operasyonlarda, yeni iş ve hesap yönetimi ekiplerinde 250 yeni iş üretileceğini söyledi.

LinkedIn dünya çapında yaklaşık 20 bin çalışana sahip.

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