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Dünya
The Guardian 09.05.2023 07:34

Kuyumcu, kendi mağazasında soygun düzenlemekle suçlanıyor

Yeni Güney Galler polisi, 65 yaşındaki kuyumcu Michel Elias Germani'nin bir sigorta şirketini dolandırmak amacıyla silahlı bir soygun planladığını iddia etti.

Kuyumcu, kendi mağazasında soygun düzenlemekle suçlanıyor

Galler Prensesi Diana, Elizabeth Taylor ve Suudi kraliyet ailesi gibi yüksek profilli bir müşteri kitlesi olan Germani Kuyumculuk şirketinin sahibi Michel Elias Germani, polis tarafından gözaltına alındı.

Sidneyli kuyumcu, kendi kuyumcu dükkanına silahlı bir soygun düzenlediği iddiasıyla suçlanıyor.

Polis, 65 yaşındaki Germani'nin, Ocak ayında Sidney'deki Queen Victoria Building'deki mağazasında müşteri kılığına giren iki adam tarafından kendisinin ve bir çalışanın tehdit edildiğini söylediğini iddia etti.

Polise göre, adamlardan birinin personeli bıçakla tehdit ettiği, diğerinin ise kuyumcunun kasasına girmek istediği iddia edildi.

Polis geçen ay, 37 yaşındaki Shanel Tofaeono ve 57 yaşındaki Mounir Helou'yu kuyumcuya soygun iddiasıyla tutukladı.

Ancak Pazartesi günü, soygunun bir dolandırıcılık olduğunu iddia ettikten sonra Germani'yi tutukladı.

Germani, Salı günü polisin "soygunu planlama ve koordine etme ve bir sigorta şirketini dolandırmaya teşebbüs" olaylarına karıştığını iddia ettiği Downing Center yerel mahkemesiyle karşı karşıya geldi.

Ağırlaştırılmış soygun, bir kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmak, aldatarak dürüst olmayan bir şekilde mali avantaj elde etmeye çalışmak, mülk elde etmek için yanlış veya yanıltıcı materyal yayınlamak, bir suç grubuna katılmak ve suç faaliyetlerine katkıda bulunmakla suçlandı.

Germani kefalet başvurusunda bulunmadı ve Perşembe günü kefalet incelemesi için mahkemeye yeniden çıkması emredildi.

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