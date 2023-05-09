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Dünya
Reuters 09.05.2023 07:20

Geoffrey Hinton: Yapay zeka iklim değişikliğinden daha acil bir risk olabilir

Yapay zekanın babası" olarak nitelendirilen eski google mühendisi Geoffrey Hinton, yapay zekanın (AI) ortaya çıkışının, insanlık için iklim değişikliğinden "daha acil" bir tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Geoffrey Hinton: Yapay zeka iklim değişikliğinden daha acil bir risk olabilir

75 yaşındaki Geoffrey Hinton, Reuters'a yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğini değersizleştirmek istemem. 'İklim değişikliği konusunda endişelenmemelisiniz' demek istemem. Bu da çok büyük bir risk. Ama bence bu daha acil hale gelebilir." dedi.

Yapay zekanın 'babalarından' biri olarak bilinen Hinton, kısa bir süre önce Google'ın teknolojiyi geliştirmesindeki ön saflardaki rolünü bıraktığını açıkladı.

Kararın, yapay zekanın eski işvereninin gözetimi olmadan sunduğu doğal riskler konusunda uyarıda bulunabileceği bir platform oluşturabilmesi için alındığını söyledi.

Yapay zekanın babası Hinton: Çalışmalarımdan pişmanım
Yapay zekanın babası Hinton: Çalışmalarımdan pişmanım

Mart ayında Google, Kasım ayında ondan önce gelen OpenAI'nin ChatGPT yazılımına rakip olarak yapay zeka sohbet robotu 'Bard'ı piyasaya sürdü.

Hinton, Google'dan ayrıldığından beri şirketin şimdiye kadar yapay zeka teknolojisinin "uygun bir temsilcisi" olduğunu savunuyor.

Hinton'uyn uyarısı, SpaceX, Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk da dahil olmak üzere birçok teknoloji endüstrisi liderinin, yapay zeka silahlanma yarışının potansiyel sonuçları hakkında uyarıda bulunan bir açık mektubu birlikte imzalamasının ardından geldi.

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ChatGPT, geçen yıl kullanıma sunulmasının hemen ardından yalnızca iki ayda 100 milyon kullanıcıyı aşarak tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu.

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