İtalya vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi

Mesajda, "Halen Ukrayna'da bulunan yurttaşlara, sokağa çıkma yasağının yürürlükte olmadığı zamanlarda, trenler de dahil olmak üzere hâlâ mevcut olan araçları kullanarak ülkeyi derhal terk etmeleri ve aşırı dikkatli olunması tavsiye edilir. Hangi kapasitede olursa olsun Ukrayna'ya yapılacak tüm seyahatler kesinlikle önerilmez" denildi.

İtalya, geçen yıl Rusya'nın saldırı başlamasıyla Ukrayna büyükelçiliğinde fazla personelini geri çağırdı ve İtalyanları Donetsk ve Lugansk bölgeleri ile Kırım'dan uzak durmaya çağırdı.

Ukrayna, Pazartesi sabahı erken saatlerde çok sayıda Rus insansız hava aracı ve füze saldırısı bildirdi ve Kiev üzerinde 35 kamikaze uçağı düşürdüğünü açıkladı.

Rus Hava Kuvvetleri bombardıman uçaklarının Odessa Bölgesi yönünde sekiz füze fırlattığı bildirildi.

Zaporozhye şehrinin yanı sıra Chernigov ve Dnepropetrovsk Bölgelerinde de patlamalar olduğu bildirildi.