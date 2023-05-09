Açık 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2023 06:28

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinden Alphabet şirketine uyarı

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, ABD'li teknoloji devi Google ve Youtube'un ana kuruluşu Alphabet'i, Joe Biden yönetimiyle ilişkileri konusunda talep ettikleri belgeleri paylaşmadıkları takdirde Komite'nin yaptırım mekanizmasını devreye sokabileceğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinden Alphabet şirketine uyarı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyetçi Milletvekili Jordan, Alphabet'e bir dilekçe göndererek, teknoloji şirketleri ve Biden yönetimi arasında geçen iletişimi öğrenmek için talep ettiği belgelerin olması gerektiği şekilde sunulmaması halinde şirketi yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Alphabet'in Kongre'nin talep ettiği belgeleri "eksiksiz ve olduğu haliyle" sunmadığını ifade eden Jordan, şirketin içerik moderasyonu, üçüncü taraf kuruluşlarla iletişimi konusunda gerekli materyaller konusunda da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini öne sürdü ve daha fazla bilgi talep etti.

Jordan, "Twitter ifşaatları, hükümetin, içerik denetimi konusunda teknoloji şirketleriyle ne kadar kapsamlı iletişim kurduğunu ve bunu koordine ettiğini gösterdi. Alphabet'in, baskının söz konusu olduğu federal hükümetle etkileşimlerinin Twitter'dakinden daha az endişe verici olduğundan şüpheliyiz." ifadesini kullandı.

Jordan, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde Komite'nin yaptırım mekanizmasını devreye sokabileceğini kaydetti.

Komitenin Cumhuriyetçi üyeleri, teknoloji şirketlerini, platformlardaki bazı içerikleri kaldırmak için federal hükümetle işbirliği yaparak ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçluyor.

ETİKETLER
ABD Google YouTube
Sıradaki Haber
Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:22
İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 gözaltı
07:19
İtalya vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi
07:11
Kılıçdaroğlu: Ortak mutabakat metnimiz var, ödün vermedik
06:35
ABD'de yeni iddia: Kennedy suikastında CIA parmağı mı vardı?
06:31
Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 8 kişi öldü
06:28
Londra polisi, taç giyme töreninde gözaltına alınan 6 kişi için üzgün olduğunu açıkladı
Sırbistan'daki katliamların ardından halk sokağa döküldü
Sırbistan'daki katliamların ardından halk sokağa döküldü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ