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Ekonomi
AA 09.05.2023 05:27

İran ile Türkiye ortak serbest ticaret bölgesi kuracak

İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüccetullah Abdulmeleki, İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını belirtti.

İran ile Türkiye ortak serbest ticaret bölgesi kuracak

Abdulmeleki, başkent Tahran’daki İran İhracat Fuarı’nda (IRAN EXPO 2023) düzenlediği basın toplantısında, ortak serbest ticaret bölgesi kurulması için18 ülke ile görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bu konuda Türkiye ile de görüşmelerde bulunduklarını aktaran Abdulmeleki, “Son birkaç ayda uzmanlarımız muhataplarıyla genellikle çevrim içi müzakerelerde bulundu.” diye konuştu.

Ortak serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin mutabakat metni hazırlandığını kaydeden Abdulmeleki, söz konusu mutabakatın bir iki ay içinde imzalanacağını belirtti.

Abdulmeleki, geçen aylarda Türkiye ile parlamento düzeyinde olumlu yönde görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Türkiye’deki iki serbest ticaret bölgesini ziyaret ettiklerini aktardı.

Karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunarak iyi bir işbirliği yapmayı hedeflediklerini söyleyen Abdulmeleki, görüşmelerde serbest ticaret bölgesinin iyi bir şekilde yönetilmesi için gerekli teknoloji aktarımı üzerinde durduklarını dile getirdi.

Abdulmeleki, mutabakatın imzalanmasını beklediklerini, imza sonrasında hukuki, teknik ve coğrafi konuları ele alarak serbest ticaret bölgesinin faaliyetlerine başlayacaklarını aktardı.

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