Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 5.926,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 5.917,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.920,50 puana çıktı.

Analistler, merkez bankalarının şahin para politikalarının ekonomik etkilerine dair endişeler ve artan tahvil faizleri ile küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.950 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.850 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.