Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara ve İstanbul'da görevlendirmek üzere 50 kişi istihdam edecek.

Alınacak personel, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yapacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

MSB, 15 müfettiş yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığı da Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 15 müfettiş yardımcısı alacak.

Atanacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapacak.