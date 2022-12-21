Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 04:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamuya 65 personelin alım ilanı Resmi Gazete'de
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacak. Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara ve İstanbul'da görevlendirmek üzere 50 kişi istihdam edecek.
Alınacak personel, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yapacak.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
MSB, 15 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı da Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 15 müfettiş yardımcısı alacak.
Atanacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapacak.
Son Haberler
- 05:14
- 04:55
- 04:41
- 03:59
- 03:38
Sıradaki Haber
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz