Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.567,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 3.556,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,1 altında 3.541,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 3.555,00 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi verileri ve Çin'de yeni kapanmaların resesyon beklentilerini güçlendirmesi ile küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini kaydederek, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.