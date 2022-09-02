Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK'dan iki faktoring şirketin iznine iptal
[Depo Photos]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
BDDK'nın faaliyet izni iptaline ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre Kurul, 30 Haziran 2022'ye kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon liraya artıramayan Doğa Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.
Öte yandan, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni de kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.
Söz konusu kararlar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.
Etiketler: BDDK Resmi Gazete
Son Haberler
- 10:48
- 10:47
- 10:45
- 10:41
- 10:47
Sıradaki Haber
Piyasalar veri gündemini takip ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz