Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 3.893,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,4 değer kaybıyla 3.892,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.894,75 puana çıktı.

Analistler, artan resesyon uyarıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ve tahvil piyasasında süren belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu belirterek, gözlerin bugün açıklanacak ABD'nin eylül ayı enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı.

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.