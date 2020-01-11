İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 258 bin 25'i geçerken bu ili 941 bin 324 mükellefle Ankara, 756 bin 186 mükellefle İzmir takip etti.

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyon gelir vergisi, 2,9 milyon gelir stopaj vergisi, 2,7 milyon KDV, 2 milyon gayrimenkul sermaye iradı, 849 bin kurumlar vergisi mükellefi ve 783 bin 455 basit usulde vergilendirilen mükellef bulunuyor.

Kaynak: AA