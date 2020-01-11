Ekonomi
Vergi mükellefi sayısı arttı11 Ocak 2020 Cumartesi 09:05 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 09:10
Vergi mükellefi sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyon 270 bin kişiye ulaştı. Faal mükellef sayısında ilk sırayı İstanbul alırken bu ili Ankara ve İzmir takip etti.
İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 258 bin 25'i geçerken bu ili 941 bin 324 mükellefle Ankara, 756 bin 186 mükellefle İzmir takip etti.
Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyon gelir vergisi, 2,9 milyon gelir stopaj vergisi, 2,7 milyon KDV, 2 milyon gayrimenkul sermaye iradı, 849 bin kurumlar vergisi mükellefi ve 783 bin 455 basit usulde vergilendirilen mükellef bulunuyor.
Kaynak: AA