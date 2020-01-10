Kocaeli Kartepe'deki doğal gaz istasyonun açılışına, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım, ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell & Turcas CEO’su Felix Faber ve IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak katıldı.

Cem Murat Yıldırım, Türkiye'nin bugün yeni bir yakıt türüyle tanıştığını belirterek ülkenin ilk LNG istasyonunu açan Shell & Turcas'a teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Lojistik sektörünü destekleyecek şekilde LNG dolum istasyon sayılarının artmasını istediklerini anlatan Yıldırım, "Bu sayede çok daha kısa zamanda yollarda LNG yakıtı kullanan kamyon sayısının çoğaldığını görebileceğiz. Aynı zamanda temennimiz, LNG’nin yolcu taşımacılığında da kullanılması. Biz kamu olarak alternatif yakıt yatırımlarının çoğalması konusunda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

"LNG'li kamyonların payı yüzde 10'a yükselecek"

Bilaloğlu ise karbon ayak izi kavramının her geçen gün önem kazandığını ve alternatif yakıtlı araçlara olan talebin hızla artacağını ön gördüklerini söyledi.

"Yakın zamanda ülkemizdeki kamyon parkında LNG'li araç oranının yüzde 10'lara çıkmasını bekliyoruz" diyen Bilaloğlu, "LNG'nin önemli avantajlarından birinin de yakıt tasarrufunun yanı sıra çevreci olması. Dizel yakıtlı motora göre daha sessiz olan LNG’li motor, karbondioksit salınımını da yaklaşık yüzde 10 azaltıyor. Parçacık emisyonları neredeyse tamamen ortadan kalkarken, azot oksit emisyonları da üçte bir oranında azalıyor" bilgisini paylaştı.

"Yüzde 25'e kadar tasarruf öngörüyoruz"

Ahmet Erdem de dünyada enerjiye talebin arttığına işaret ederek, bu talebin, daha fazla ve daha temiz alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

LNG'nin artık birçok ülkede lojistik sektörü için bir alternatif yakıt olmaya başladığını aktaran Erdem, "İthalat maliyeti motorine göre daha düşük olan LNG, kara yolu taşımacılığında kullanıldığında cari açığa olumlu etki edecek. LNG kullanımının yakıt maliyetinde yüzde 25'e kadar tasarruf sağlayacağını öngörmekteyiz. LNG ayrıca daha temiz yanan bir enerji kaynağıdır, karbon emisyonu yüzde 22'lere varan oranda daha azdır. Bugün 97 yıldır sektörde birçok yenilikte olduğu gibi bir ilke daha imza atarak, LNG'yi Türkiye lojistik sektörünün kullanımına sunmaktan mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin ilk LNG istasyonunun açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA