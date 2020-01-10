Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor.

BİST 100 endeksi 119 bin puanı aşarak yeni bir rekora daha imza attı.

Borsa, dün de günü yüzde 4,53 değer kazancıyla 117.990,45 puandan tamamlayarak 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Uzmanlar, Borsa İstanbul'un geçen yılın ikinci yarısında yakaladığı ivmenin bu yıl da süreceği görüşünde.

Kaynak: TRT Haber