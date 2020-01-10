Ekonomi
Ankara'da ekmeğe zam yok10 Ocak 2020 Cuma 13:59 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 14:57
Ankara'da ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam iptal edildi. Ankaralılar ekmeği eskiden olduğu gibi 1 lira 25 kuruştan tüketmeye devam edecek.
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliğinde toplanan komisyon tarafından iptal edildi.
Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.
Kaynak: AA