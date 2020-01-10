Lüks konutlar için getirilen vergi düzenlemesinde değişikliğe gidilecek. Değeri 5 milyondan fazla olan konutlar için getirilen vergi uygulaması sil baştan yenilenecek.

Vergi oranı belirlenirken sadece evin değeri esas alınmayacak

Değerli konut vergisi meclis gündemine tekrar gelecek. Uygulamanın bir yıl ertelenmesi söz konusu. Ayrıca vergilendirme oranlarında sadece evin değeri değil, kişinin geliri de esas alınacak.

Tek konutu bulunanlar ve geliri az olanlar vergiden muaf olacak

Düzenlemeye yeni kriterler eklenecek. Tek konutu bulunanlar değerli konut vergisini ödemeyecek.

Değerli konuta sahip olan kişiler gelirlerine göre belli miktarlarda vergi ödeyecek. 5 milyon lira değerinde ev miras kalan kişinin aylık geliri bir memur maaşı kadarsa ve başka bir geliri yoksa bu vergiden muaf olacak.

Teklif, yeni yapılacak düzenlemeler eklendikten sonra Meclis'e sunulacak

Düzenleme, Meclis’e yeni bir yasa teklifi olarak sunulacak.

Değerli konutlara yönelik düzenlemede ödenecek vergi oranı şöyle belirlenmişti:

- 5 ila 7,5 milyon liralık konutlarda binde 3

- 7,5 ile 10 milyon lira arasındaki konutlarda binde 6

- 10 milyon lirayı aşan konutlarda ise binde 10

Kaynak: TRT Haber