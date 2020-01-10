Değerli konut vergisi yeniden görüşülecek10 Ocak 2020 Cuma 12:22 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 12:31
Değerli konut vergisinde yeni düzenlemeye gidiliyor. Uygulamanın bir yıl ertelenmesi gündemde. Tek konutu bulunanlar ve geliri az olanlar da vergiden muaf olacak. Düzenleme teklif olarak yeniden Meclis'e sunulacak.
Lüks konutlar için getirilen vergi düzenlemesinde değişikliğe gidilecek. Değeri 5 milyondan fazla olan konutlar için getirilen vergi uygulaması sil baştan yenilenecek.
Vergi oranı belirlenirken sadece evin değeri esas alınmayacak
Değerli konut vergisi meclis gündemine tekrar gelecek. Uygulamanın bir yıl ertelenmesi söz konusu. Ayrıca vergilendirme oranlarında sadece evin değeri değil, kişinin geliri de esas alınacak.
Tek konutu bulunanlar ve geliri az olanlar vergiden muaf olacak
Düzenlemeye yeni kriterler eklenecek. Tek konutu bulunanlar değerli konut vergisini ödemeyecek.
Değerli konuta sahip olan kişiler gelirlerine göre belli miktarlarda vergi ödeyecek. 5 milyon lira değerinde ev miras kalan kişinin aylık geliri bir memur maaşı kadarsa ve başka bir geliri yoksa bu vergiden muaf olacak.
Teklif, yeni yapılacak düzenlemeler eklendikten sonra Meclis'e sunulacak
Düzenleme, Meclis’e yeni bir yasa teklifi olarak sunulacak.
Değerli konutlara yönelik düzenlemede ödenecek vergi oranı şöyle belirlenmişti:
- 5 ila 7,5 milyon liralık konutlarda binde 3
- 7,5 ile 10 milyon lira arasındaki konutlarda binde 6
- 10 milyon lirayı aşan konutlarda ise binde 10
Kaynak: TRT Haber