Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vergi kaçakçılığına etkin pişmanlık hükmü getiriliyor
[Fotoğraf: Getty]
AK Parti ekonomiye ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında. Ekonomi paketinde Vergi Usul Kanununa ilişkin düzenleme yapılacak. Vergi kaçakçılığına etkin pişmanlık hükmü getirilecek.
AK Parti’li kurmaylar, ekonomiyle ilgili iki yeni teklif üzerinde çalışıyor. Teklifte vergi kaçakçılığı davalarına da yer verilecek.
Vergi davasını kazandığı halde hapis cezası alanlar, yargılamanın yenilenmesi için başvuruda bulunabilecek.
Etiketler: Son Dakika Vergi
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