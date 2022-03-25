AK Parti’li kurmaylar, ekonomiyle ilgili iki yeni teklif üzerinde çalışıyor. Teklifte vergi kaçakçılığı davalarına da yer verilecek.

Vergi davasını kazandığı halde hapis cezası alanlar, yargılamanın yenilenmesi için başvuruda bulunabilecek.