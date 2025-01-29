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Ekonomi
AA 29.01.2025 11:40

Van'da alabalık üretimi teşviklerle yaygınlaşıyor

Van'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan teşviklerle sayıları artan tesislerde yılda 4 bin ton alabalık üretimi yapılıyor.

Van'da alabalık üretimi teşviklerle yaygınlaşıyor
[Fotograf: AA]

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali sayesinde balıkçılığın önemli geçim kaynağı haline geldiği kentte, devletin sağladığı desteklerle çiftlik balıkçılığı da gelişiyor.

Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerindeki akarsu ve barajlara kurulan alabalık üretim tesisleri, hem bölgenin ekonomik kalkınmasına hem de balıkçılığın gelişmesine katkıda bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan hibe destekleriyle kurulan tesislerde yıllık yaklaşık 4 bin ton alabalık, 45 milyon da alabalık yavrusu üretiliyor.

Van'da alabalık üretimi teşviklerle yaygınlaşıyor

"405 kişiye yaklaşık 8 milyon 112 bin lira ödeme yaptık"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, AA muhabirine, ilde uygulanan devlet teşvikleriyle balık üretiminin her geçen gün yaygınlaştığını söyledi.

Kentin inci kefali ve alabalık potansiyelini korumak istediklerini belirten Hakan, "Su kaynakları bakımından zengin olan ilimizdeki devlet teşvikleriyle sayıları artan tesislerde yılda 4 bin ton alabalık ve 45 milyon yavru balık üretiliyor. Van'da son 5 yılda desteklerden faydalanan 405 kişiye yaklaşık 8 milyon 112 bin lira ödeme yaptık. Tesislerde üretilen alabalıkla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon lira katkı sağlanıyor." dedi.

Van'da alabalık üretimi teşviklerle yaygınlaşıyor

Bölgede balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini ifade eden Hakan, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün etrafında önemli su kaynaklarına sahibiz. Bakanlığımızın desteleriyle tesislerimizi en iyi noktaya taşıyacağız. Binlerce insanımızın ekmek kapısı olan bu kaynaklarımızı koruyoruz. Gürpınar ilçesindeki bir alabalık tesisine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yaklaşık 5 milyon hibe desteği verdik. Her zaman üreticilerimizin yanındayız."

Van'da alabalık üretimi teşviklerle yaygınlaşıyor

"Hedefimiz daha çok üretim yapmak"

Gürpınar ilçesinde 240 ton balık kapasiteli tesisin sahibi Ferdi Öztunç ise çevre illerin alabalık ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.

Balıkları Ağrı, Hakkari, Muş ve Iğdır gibi illere gönderdiklerini anlatan Öztunç, "Burada yılda 240 ton alabalık üretiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız destekle balıkçılığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Destekleri çok faydalı görüyoruz. Geçen yıl aldığımız yaklaşık 5 milyon hibe desteğiyle tesisimizi büyüttük. Ekonomiye katkı sunmak istiyoruz. Hedefimiz daha çok üretim yapmak." diye konuştu.

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